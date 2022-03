Unfall : Auto hochkant im Ablaufschacht: Junger Mann stirbt

Womöglich war er zu schnell: Ein junger Autofahrer bleibt mit seinem Wagen in einem Ablaufschacht stecken. Er überlebt den Unfall nicht.

Bei einem tödlichen Unfall im Saarland ist ein Auto hochkant in einem Ablaufschacht steckengeblieben. Ein 28-Jähriger war laut Polizei am Sonntagmorgen auf einer abschüssigen kurvenreichen Strecke einer Landstraße nach Tholey von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Felsen und fiel mit der Front auf den Schacht. Der Mann starb noch am ...

