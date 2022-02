Panorama : Auto fährt unter stürzendem Baum hindurch: Fahrer unverletzt

Ein im Sturm umgefallener Baum hat in Salzgitter einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 verursacht. Am Freitagabend fuhr ein 40 Jahre alter Autofahrer in Richtung Goslar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Unmittelbar vor seinem Wagen stürzt ein Straßenbaum wegen des Sturms quer über die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr unter dem umstürzenden Baum hindurch. Sein Auto wurde schwer beschädigt, der Mann blieb aber unverletzt.

