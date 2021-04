Mordkommission ermittelt : Auto fährt in Iserlohn in Menschengruppe

Ein Autofahrer rast in Iserlohn auf eine Menschengruppe zu. Die meisten können sich retten, eine Person wird von dem Wagen erfasst. Handelte der Fahrer absichtlich?

Iserlohn | Ein Autofahrer ist im sauerländischen Iserlohn (Nordrhein-Westfalen) an einem Spielplatz möglicherweise gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine Person am Donnerstagabend von dem Wagen erfasst und in die Luft geschleudert, mehrere andere seien noch rechtzeitig zur Seite gesprungen, teilten Polizei und Staatsa...

