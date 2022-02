Hitzige Debatte : Aufregung um China-Beitrag: ProSieben verteidigt „TV total“-Moderator Pufpaff

Wie weit darf Satire gehen? Immer wieder kocht diese Debatte hoch. Der neueste Fall betrifft TV Total auf ProSieben: China wird in der Sendung abgefeiert - darum geht es.

ProSieben hat seinen Moderator Sebastian Pufpaff gegen Zuschauer-Kritik an einem „TV total“-Beitrag zu China verteidigt. „Satire polarisiert. Und das ist gut so“, sagte ein Sendersprecher am Donnerstag zur Debatte auf Twitter. Der Satiriker Pufpaff hatte in der Comedy-Sendung am Mittwochabend die „geilsten olympischen Spiele aller Zeiten“ zum Thema gem...

