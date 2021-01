Neun Millionen Dosen mehr : Astrazeneca liefert der EU nun doch mehr Impfstoff

Neun Millionen Dosen mehr will Impfstoff-Hersteller Astrazeneca der EU liefern. Insgesamt also 40 Millionen Dosen, das ist die Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge von 80 Millionen Dosen.

Brüssel | Der Hersteller Astrazeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von de...

