Schwerin : Ast verletzt bei Open-Air-Event sechs Besucher schwer

Ein 18 Meter langer Ast stürzt in Schwerin auf Besucher einer Open-Air-Veranstaltung. 29 Personen werden verletzt, sechs sogar schwer.

von dpa

28. Juli 2019, 12:46 Uhr

Bei einer Open-Air-Veranstaltung in Schwerin sind 29 Besucher von einem herabfallenden Ast verletzt worden, sechs davon schwer.

Der rund 18 Meter lange Ast stürzte am Samstagabend auf einen Getränkestand, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntagmittag waren noch fünf Verletzte im Schweriner Klinikum in Behandlung. Zwei zunächst lebensgefährlich verletzte Personen gehe es inzwischen besser, sagte der Polizeisprecher.

Sieben Rettungswagen und die Feuerwehr waren im Einsatz, um die verletzten Konzertbesucher zu versorgen. Die Veranstaltung wurde vorzeitig beendet. Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich laut Angaben der Polizei rund 1000 Menschen auf dem Gelände der Freilichtbühne auf. Die Besucher seien größtenteils ruhig geblieben. Der Betreiber der Freilichtbühne teilte mit, dass die Sicherheit der Bäume auf dem Gelände regelmäßig überprüft werde.