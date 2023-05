Brand in Flensburg Foto: Birgitta von Gyldenfeldt/dpa up-down up-down Brand Zwei Menschen sterben bei Feuer in Flensburg Von dpa | 04.05.2023, 19:33 Uhr

Großeinsatz für Rettungskräfte in Flensburg: Dort brannte am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus. Ein Mann und ein Kind starben in dem Feuer. Neun weitere Menschen wurden verletzt.