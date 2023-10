Ein Kind mit 20 Stichen Zwei Mädchen im Krankenhaus nach Wespen-Attacke auf Geburtstagsfeier Von dpa | 04.10.2023, 05:31 Uhr | Update vor 3 Std. Zwei Mädchen mussten ins Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf einer Geburtstagsfeier in Hamburg sind mehrere Kinder von Wespen attackiert worden, zwei siebenjährige Mädchen kamen ins Krankenhaus. Ein Kind sei am Dienstag in ein Nest von Erdwespen getreten, teilte die Hamburger Feuerwehr am Abend auf Anfrage mit.