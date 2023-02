Großeinsatz in Recklinghausen: Laut des NRW-Innenministeriums hat ein Güterzug zwei Kinder erfasst. Eines wurde dabei getötet. Foto: dpa/TNN/Marcus Gayk up-down up-down Bahnunglück in NRW Zwei Kinder von Güterzug in Recklinghausen erfasst – eines stirbt Von dpa | 02.02.2023, 22:18 Uhr | Update vor 40 Min.

Schock an einer Bahnstrecke in Recklinghausen (NRW): Ein Güterzug hat zwei Kinder erfasst. Eines ist tot, das andere schwer verletzt. Die Suche nach weiteren Opfern dauert offenbar an.