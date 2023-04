Sonne an der Ostsee Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Wetter Zum Wochenende wird es wärmer: 20 Grad und mehr Von dpa | 19.04.2023, 13:37 Uhr

Am Wochenende kann der Pulli so langsam in den Schrank wandern. Die Temperaturen steigen - dazu scheint verbreitet die Sonne.