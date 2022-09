Stellwerkschaden am Kölner Hauptbahnhof Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Bahn Zugverkehr in Köln wieder „regulär und unauffällig“ Von dpa | 10.09.2022, 11:51 Uhr

Nach dem Rohrbruch in einem Stellwerk lief so gut wie nichts mehr. Der Kölner Hauptbahnhof wurde nahezu komplett lahmgelegt. Wie sich die Lage am Samstag zeigt.