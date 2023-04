Eine Zehnjährige ist tot in einem Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel gefunden worden. Foto: dpa/Daniel Vogl up-down up-down Wunsiedel in Oberfranken Totes Mädchen in Kinderhilfe-Einrichtung – Staatsanwalt geht von Tötungsdelikt aus und | 05.04.2023, 10:41 Uhr | Update vor 1 Std. Von Lorena Dreusicke dpa | 05.04.2023, 10:41 Uhr | Update vor 1 Std.

In Oberfranken haben Mitarbeiter einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung am Mittwoch ein zehnjähriges Mädchen leblos in seinem Zimmer gefunden. Die Anzeichen deuten auf ein Tötungsdelikt, eine Sexualstraftat schlossen die Ermittler jedoch aus.