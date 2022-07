HANDOUT - Die Whistleblowerin Frances Haugen im Interview. Foto: Alexander Pohl/ZDF/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Sendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Alexander Pohl up-down up-down TV-Tipp ZDF: Kleber-Film „Utopia - Irre Visionen in Silicon Valley“ Von dpa | 19.07.2022, 00:18 Uhr

Atemberaubend, aberwitzig und auch furchteinfößend klingen die Ideen, die High-Tech-Erfinder an der US-Westküste in die Realität umsetzen wollen. Die ZDF-Reportage zeigt die Visionen von Marc Zuckerberg, Elon Musk & Co.