Tag des Amazonas WWF warnt vor Folgen von Regenwald-Zerstörung Von dpa | 05.09.2022, 03:21 Uhr

Am heutigen Montag erinnert Brasilien an die Gründung des Bundesstaates Amazonas im Jahr 1850. Doch der Regenwald - die „grüne Lunge der Erde“ - ist in Gefahr.