Tatort in Wunsiedel: Ermittler stellen nach der Tötung eines Mädchens Spuren sicher. Foto: dpa/Daniel Vogl up-down up-down Spurenfund in Wunsiedel Mädchen in Kinderhilfe-Einrichtung getötet: Elfjähriger unter Verdacht und | 07.04.2023, 13:51 Uhr Von Lorena Dreusicke dpa | 07.04.2023, 13:51 Uhr

In Oberfranken entdecken Mitarbeiter einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung ein zehnjähriges Mädchen leblos in ihrem Zimmer. Ermittler stellen Spuren am Tatort sicher. Der Verdacht richtet sich gegen einen Elfjährigen aus der Einrichtung.