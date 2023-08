Der bisher letzte Python wurde am Dienstagmorgen in der Gemeinde Walchum im Ortsteil Hasselbrock entdeckt. Der Gemeindearbeiter war vor Ort, um das Gelände abzusperren. Neben dem Teich nahe der niederländischen Grenze fiel ihm ein kleiner Kopf zwischen den Gräsern auf.

Aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Länge und des schmaleren Körpers wird davon ausgegangen, dass es sich bei der inzwischen neunten in dem Gebiet gefundenen Schlange noch um ein Jungtier handelt. Ihre Farben und das Muster ähneln denen der Pythons, die in den vergangenen Tagen gefunden wurden. Bei den Schlangen handelt es sich um Würgeschlangen, die eigentlich in Asien, Afrika und Australien beheimateten sind. Sie sind nicht giftig.

Dieses Jungtier wurde am Dienstag als neunte Schlange gefunden. Foto: Max Brägelmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neun Schlangen in zehn Tagen

Am 19. August wurde das erste Exemplar eines Königspythons entdeckt. Am Freitag, 25. August, sammelte die Feuerwehr einen weiteren Python in diesem Bereich ein. Nur zwei Tage später waren es direkt vier Tiere, die im gleichen Gebiet gefunden und von der Feuerwehr eingesammelt wurden. Am Montag dann sammelte die Feuerwehr zwei weitere Würgeschlangen ein.

Alle Tiere, die zwischen 70 und 150 Zentimeter lang sind, wurden in den Tierpark nach Nordhorn gebracht. Laut NDR ist eine der gefundenen Schlangen bereits gestorben, da sie in einem schlechten Zustand gewesen sei.

Die Schlangen werden aktuell im Tierpark Nordhorn versorgt. Foto: SG Dörpen/Feuerwehr Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Gemeinde lässt Fundort der Schlangen für Personen absperren

Aufgrund der anhaltend unklaren Lage um die mögliche Anzahl und Arten von noch frei schlängelnden Schlangen, ist das Gelände seit Dienstagmorgen abgesperrt. Zu der doppelreihigen Absperrung an der Zufahrt zum Gelände sollen nach Angaben der Gemeinde zudem noch Schilder mit Warnhinweisen auf die aktuelle Situation folgen.

Ob sich auf dem Gelände noch weitere Schlangen befinden bleibt weiterhin unklar. Foto: Max Brägelmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Polizei ermittelt, woher die Schlangen stammen

„Mein oberstes Anliegen in dieser Situation ist, dass wir die Gemeinde schnellstmöglich wieder schlangenfrei kriegen“, sagte der Walchumer Bürgermeister Alois Milsch. Dazu stehe er weiterhin im engen Austausch mit Ordnungsamt und Feuerwehr. Durch die Absperrung sollten die Bürger zunächst für die Situation sensibilisiert werden und nicht unbedacht das Gelände betreten.

Zusätzlich sollen jetzt auch Experten aus der Region zurate gezogen werden, um die Situation auf dem Gelände richtig einschätzen zu können. Dazu befänden sich die Behörden bereits im Gespräch mit Experten.

Laut Aussage eines Pressesprechers der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ermitteln die Beamten, woher die Reptilien kommen.

Peta fordert Verbot von exotischen Tieren in Privathaushalten

Unterdessen hat die Tierschutzorganisation Peta anlässlich der Schlangenfunde in Hasselbrock erneut ein deutschlandweites Haltungsverbot von exotischen Tieren gefordert.

Der legale und illegale Handel und die Haltung von exotischen, teils gefährlichen Tieren floriere laut einer Pressemitteilung der Tierschutzorganisation deutschlandweit. In vielen Fällen seien die Halter nach kurzer Zeit überfordert und setzen die Tiere aus oder geben sie in den ohnehin bereits überfüllten Auffangstationen und Tierheimen ab.

„Die ausgesetzten Schlangen zeigen einen dringenden Handlungsbedarf“, so Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Obwohl die anspruchsvollen Tiere in Gefangenschaft nicht artgerecht gehalten werden können, sind im Internet etliche von ihnen frei verkäuflich. Zum Schutz von Mensch und Tier setzen wir uns für ein generelles Haltungs- und Verkaufsverbot exotischer Tiere ein“, erklärt die Fachreferentin den Vorstoß Petas.