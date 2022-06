Ein Bild aus dem Spiel «The Bush Soul» der Künstlerin Rebecca Allens ist in der Ausstellung der Julia Stoschek Collection zu sehen. Foto: Malte Krudewig/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Ausstellung und nur im vollen Ausschnitt zu verwenden. FOTO: Malte Krudewig Ausstellung „Worldbuilding“: Videospiele als Kunst im Museum Von dpa | 02.06.2022, 16:48 Uhr

Zum Zocken ins Museum: Die interaktive Ausstellung „Worldbuilding“ zeigt ab diesem Sonntag (5.6.) in Düsseldorf Videospiel-Kunst. Mit Controllern und Virtual-Reality-Brillen können Besucher in der Julia Stoschek Collection in digitale Welten eintauchen.