Geschichte Wochenende der Demokratie in Berlin Von dpa | 16.03.2023, 12:17 Uhr

An die Märzrevolution vor 175 Jahre soll in Berlin mit vielen Veranstaltungen und Performances erinnert werden - also mit einem Wochenende der Demokratie.