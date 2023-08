Nach Matsch-Chaos 2023 WOA: Warum Wacken-Fans 2024 außerhalb des Festivalgeländes campen wollen Von Anna Krohn | 10.08.2023, 16:58 Uhr Anwohner hatten während des WOA 2023 Ausweichplätze auf den eigenen Grundstücken bereitgestellt und machten es so möglich, dass es von 85.000 Gästen wenigstens knapp 61.000 Besucher tatsächlich aufs Festival schafften. Symbolfoto: IMAGO/Dirk Jacobs up-down up-down

Die Karten für Wacken 2024 waren trotz der chaotischen Umstände beim diesjährigen Festival in Rekordzeit ausverkauft. Direkt auf dem WOA campen will so mancher aber künftig lieber nicht mehr: In Wacken und Umgebung gibt es schon jetzt viele Anfragen.