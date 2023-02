In einem Bundesland sind Paare besonders lange zusammen. Symbolfoto: imago images/Westend61 up-down up-down Umfrage von Elitepartner Gemeinsames Glück: In diesen Bundesländern halten Beziehungen am längsten Von Laurenz Blume | 01.02.2023, 12:54 Uhr

Jeder Dritte Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren ist Single. Gibt es noch so etwas wie die eine lange Liebe? In diesen Bundesländern ist das laut einer aktuellen Studie am ehesten der Fall.