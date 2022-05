ARCHIV - Dolly Parton will die Ehrung annehmen. Foto: Jack Plunkett/Invision/AP/dpa FOTO: Jack Plunkett Auszeichnung Wirbel vorbei: Dolly Parton kommt in Rock-Ruhmeshalle Von dpa | 04.05.2022, 20:48 Uhr

Mal Ja, mal Nein - jetzt herscht endlich Klarheit. Country-Ikone Dolly Parton zieht in die Rock and Roll Hall of Fame ein.