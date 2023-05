Der Wien-Krimi: Blind ermittelt Foto: Nikolaas von Schrader/ARD Degeto/Tivoli Film/dpa up-down up-down Einschaltquoten „Wien-Krimi“ lockt mehr Zuschauer als Europa League Von dpa | 12.05.2023, 12:33 Uhr

Die „Wien-Krimi“-Reihe hat der ARD am Donnerstagabend zur besten Sendezeit den Quotensieg beschert. Um 20.15 Uhr sahen 4,84 Millionen Zuschauer im Ersten die Episode „Blind ermittelt - Tod an der Donau“. Das entspricht einem Marktanteil von 18,5 Prozent. Dahinter lag das ZDF mit dem Film „Lena Lorenz: Fels in der Brandung“ - das verfolgten 4,41 Millionen (16,9 Prozent).