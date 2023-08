US-Atomschlag am 6. August 1945 78 Jahre nach Hiroshima: Wie Künstliche Intelligenz Zeitzeugen am Leben erhalten kann Von Felix Lill | 06.08.2023, 09:00 Uhr Nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima am 6. August 1945 glich die Stadt einem Schlachtfeld. Foto: dpa/Peace Memorial Museum up-down up-down

Am 6. August 1945 detonierte über Hiroshima die erste in einem Krieg eingesetzte Atombombe. 78 Jahre später sterben die Zeitzeugen allmählich aus. Ihre Erinnerungen werden mittels einer Künstlichen Intelligenz am Leben gehalten.