Hangrutsch in Siegen Foto: Kai Osthoff/k-medianews/dpa up-down up-down Siegen „Wie ein kleines Erdbeben“: Hangrutsch erschüttert Anwohner Von dpa | 18.02.2023, 13:46 Uhr

Ein Hangrutsch hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im nordrhein-westfälischen Siegen in Angst und Schrecken versetzt. In aller Eile mussten sie in der Nacht ihre Wohnungen verlassen.