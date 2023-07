US-Schauspielerin Whoopi Goldberg Foto: CJ Rivera/Invision/AP up-down up-down Schauspielerin Whoopi Goldberg will nach ihrem Tod kein Hologramm Von dpa | 13.07.2023, 09:16 Uhr

Die 67-Jährige hat sich Gedanken darüber gemacht, was sie sich nach ihrem Tod vorstellt, wie sie in einer US-Talkshow erzählt hat. Das habe sie auch bereits in ihrem Testament festgeschrieben.