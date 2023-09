Pandemie WHO besorgt über Anstieg der Corona-Fälle Von dpa | 27.09.2023, 18:48 Uhr | Update vor 25 Min. Coronavirus Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

Einweisungen in Krankenhäuser und Corona-Behandlungen steigen in mehreren Ländern wieder an. Gerade in den Risikogruppen ist der Anteil der Geimpften laut WHO besorgniserregend tief.