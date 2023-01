In dieser Woche gilt besondere Vorsicht auf den Straßen: Es kann glatt werden. Symbolfoto: dpa/Armin Weigel up-down up-down Wettervorhersage In Mecklenburg-Vorpommern wird es diese Woche glatt und neblig Von Patrick Kern | 24.01.2023, 16:48 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern beruhigt sich das Wetter diese Woche, doch es bildet sich an mehreren Nebel, was zu Sichtbehinderungen führen kann. Zudem droht Glätte. Wann es rutschig werden könnte.