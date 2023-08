Vorhersage fürs Wochenende Wetter in MV: Der Regen bleibt – an der Ostseeküste droht Sturm und | 04.08.2023, 16:48 Uhr Von Maximilian Matthies Maria Lentz | 04.08.2023, 16:48 Uhr Zahlreiche Regenwolken verdunkeln in den nächsten Tagen weiterhin den Himmel über Mecklenburg-Vorpommern. Foto: IMAGO IMAGES/Andreas Franke up-down up-down

Wo bleibt nur der Sommer? Auch in den kommenden Tagen setzt sich das kühle und feuchte Wetter in Mecklenburg-Vorpommern fort. Doch am Horizont ist ein Hoffnungsschimmer zu erkennen. Die Aussichten für das Wochenende im Einzelnen.