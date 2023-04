Wenn Charles und Camilla das nächste Mal Westminster Abbey verlassen, werden sie König und Königin sein. Beim Commonwealth Day Mitte März trafen sie einige der Chorsänger der ehrwürdigen Abtei. Archivfoto: dpa/PA Wire/Jordan Pettitt up-down up-down Krönung von Charles III. Wie Westminster Abbey für den neuen König herausgeputzt wird Von Susanne Ebner | 24.04.2023, 13:52 Uhr

Kurz vor der Krönung von Charles III. werden in der Westminster Abbey alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit die Londoner Kathedrale für den großen Tag glänzt. Ein Streifzug durch das Gebäude, welches am 6. Mai im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen wird.