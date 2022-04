Wenn die Post mit dem Boot kommt FOTO: Patrick Pleul Panorama Wenn die Post mit dem Boot kommt Von dpa | 06.04.2022, 03:36 Uhr | Update vor 13 Min.

Wer ein Päckchen oder Post in einem kleinen Dorf in Brandenburg erwartet, bekommt es von Andrea Bunar auf eine besondere Weise geliefert. Nämlich auf dem Wasser! Die Postbotin schippert auf einem gelben Boot kleine Wasserläufe entlang und übergibt Pakete und Post an Bewohner.