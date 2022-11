Sushi vom Roboter Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Gastronomie Wenn der Service-Roboter das Sushi bringt Von dpa | 02.11.2022, 10:45 Uhr

Sprechende Maschinen bringen die Speisen an den Tisch und räumen Geschirr ab. Noch sind Roboter in Restaurants selten. Aber weil Personal in der Gastronomie knapp ist, könnte ihr Einsatz deutlich zunehmen.