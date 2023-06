Bombenentschärfung Hannover Foto: picture alliance / Silas Stein/dpa up-down up-down Kriegsfolgen Weltkriegsbombe? - Hannoveraner müssen Wohnungen verlassen Von dpa | 17.06.2023, 17:58 Uhr

Um die Stelle zu erkunden, an der eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet wird, müssen rund 8100 Menschen am Sonntag in Hannover ihre Wohnungen verlassen. Wo können sie den Tag verbringen?