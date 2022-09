Lange Schlange in London Foto: Martin Meissner/AP/dpa up-down up-down Großbritannien Weiter lange Warteschlange am Sarg der Queen Von dpa | 17.09.2022, 05:35 Uhr

Der Strom der Menschen, die sich am Sarg der Queen von ihrer Monarchin verabschieden wollen, hält an. Mit einer Totenwache wollen am Abend die acht Enkel ihrer gestorbenen Großmutter die Ehre erweisen.