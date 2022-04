Wincent Weiss FOTO: Jonas Walzberg Musik Weiss: „Ich übernehme gerne die Konzerttermine von Lena!“ Von dpa | 08.04.2022, 09:59 Uhr | Update vor 41 Min.

Anders als seine „The Voice Kids“-Kollegin Lena Meyer-Landrut (30) kann es Sänger Wincent Weiss kaum erwarten, endlich wieder auf die Bühne zu gehen und Konzerte zu spielen. „Ich würde in der jetzigen Zeit niemals eine Tour absagen, sondern am liebsten noch drei, vier zusätzliche Termine anbieten“, sagte der Sänger, der am Donnerstag unter anderem zusammen mit Steven Gätjen das Benefiz-Konzert „AllHandsOnDeck“ in Hamburg moderierte.