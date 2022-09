Helene Fischer Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down ZDF Weihnachtsshow mit Helene Fischer fällt auch 2022 aus Von dpa | 05.09.2022, 18:53 Uhr

Der Aufwand ist offenbar zu groß: Das in vielen Jahren an Weihnachten ausgestrahlte Konzert mit Helene Fischer wird es in diesem Jahr erneut nicht geben.