Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und zog die Leiche aus dem Wasser Foto: BlaulichtNews up-down up-down Identität noch unklar Spaziergänger entdecken Wasserleiche in der Hamburger Alster Von Yannick Kitzinger | 15.02.2023, 11:07 Uhr

In Hamburg haben Spaziergänger am Mittwoch eine leblose Person in der Alster entdeckt. Die Feuerwehr zog den Körper aus dem Wasser – konnte jedoch nur noch den Tod feststellen.