Simon Fischer (Christian Bayer) will seine SD-Karte zurück und greift Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) an- Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Kommissariatsleiter Schnabel (Martin Brambach) versuchen zu beruhigen. Heute Abend in der ARD Tatort „Das kalte Haus" aus Dresden: Eine toxische Beziehung Von Joachim Schmitz | 02.06.2022

Nach einer Wiederholung am Pfingstsonntag kommt heute Abend in der ARD ein neuer Tatort aus Dresden: „Das kalte Haus“ ist ein sehenswerter Krimi und rückt vor allem seine Regisseurin in den Vordergrund.