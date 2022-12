Berlinale Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Filmfestival Was die Berlinale 2023 bringt Von dpa | 30.12.2022, 12:44 Uhr

Werden Filmstars in Zukunft noch so viel fliegen? Und was, wenn sich Klimaaktivisten auf dem roten Teppich festkleben? Seit Monaten bereiten Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian die nächste Berlinale vor. Gute Gelegenheit, ihnen Fragen zu stellen.