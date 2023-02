Wegen der gestiegenen Dönerpreise wandten sich Instagram-Nutzer an den Account der Bundesregierung. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/CHROMORANGE up-down up-down „Dönerpreisbremse“ gefordert Warum ist der Döner so teuer? Jetzt antwortet die Bundesregierung Von Rebecca Niebusch | 23.02.2023, 11:12 Uhr

Die Preise für Döner sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. In den sozialen Medien wandten sich Nutzer deswegen an die Politik und forderten eine „Dönerpreisbremse“. Jetzt hat die Bundesregierung bei Instagram reagiert.