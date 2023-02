Erdbeben Foto: Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa up-down up-down Katastrophen Warum es in der Türkei immer wieder zu schweren Beben kommt Von dpa | 06.02.2023, 14:21 Uhr

Die tektonischen Plattenverschiebungen sorgen in der Region immer wieder für heftige Beben. Das letzte mit einer Stärke von 7,0 ist noch gar nicht so lange her.