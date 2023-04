Die Gewerkschaft Verdi hat einen Warnstreik für Montag am Flughafen Berlin-Brandenburg angekündigt. Archivfoto: dpa/Paul Zinken up-down up-down Aufruf von Verdi Wieder Flughafen-Streik: Am Montag ist der BER betroffen Von dpa | 22.04.2023, 11:51 Uhr

Gerade erst gab es Warnstreiks bei der Bahn und an mehreren Flughäfen in Deutschland. Und schon am Montag geht es weiter. Diesmal ist der Hauptstadtflughafen BER betroffen.