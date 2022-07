FOTO: NWM-TV Zeltbrand in Niedersachsen Fettexplosion in Pfadfinderlager: 34-Jähriger schwer verletzt und | 03.07.2022, 20:09 Uhr Von Nico Buchholz Constantin Binder | 03.07.2022, 20:09 Uhr

In einem Pfadfinderlager in Wallenhorst in Niedersachsen ist es zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Durch eine Fettexplosion ist ein 34-Jähriger am Sonntagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.