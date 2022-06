ARCHIV - Zuschauer beobachten am Falkensteiner Strand die Windjammer-Parade der Kieler Woche. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter Segeln Vorfreude auf erste „große“ Kieler Woche seit Jahren Von dpa | 15.06.2022, 06:17 Uhr

Millionenpublikum zur Kieler Woche erwartet. Erstmals seit 2019 soll das Sommerfest wieder in gewohntem Ausmaß stattfinden. Gleich am ersten Wochenende stehen erste Höhepunkte an.