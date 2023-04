Beatriz Flamini hat 500 Tage ohne Menschenkontakt überstanden. Foto: dpa/Dokumalia up-down up-down Projekt „Timecave“ geglückt Vollständige Isolation: Spanierin lebte 500 Tage unter der Erde Von dpa | 14.04.2023, 15:07 Uhr

Erstaunliches Experiment in Spanien: Eine Frau hat freiwillig 500 Tage unter der Erde und ohne Kontakt zur Außenwelt verbracht. Wie hat die 50-Jährige es so lange allein in einer dunklen Höhle ausgehalten?