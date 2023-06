Katrin Saß Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Einschaltquoten Vier Millionen Zuschauer sehen den „Usedom-Krimi“ Von dpa | 16.06.2023, 13:04 Uhr

Katrin Saß hat das größte Publikum in der ARD an die Geräte gezogen. Sie ermittelte in einem „Usedom-Krimi“. Wie erfolgreich waren die anderen Sender mit ihren Angeboten?