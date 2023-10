Die deutsche Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth steht auf liebe Männer. „Es gibt auch Freundinnen, die sagen, "der ist mir viel zu lieb, ich brauche einen richtigen Kerl" - aber ich mag liebe Männer“, sagte 55-Jährige am Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse. „Ich glaube schon an alte Werte, also Treue, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit.“ Wichtig sei ihr auch, für den anderen da zu sein, wenn es nicht so gut laufe.



„Es gibt natürlich neue Modelle, wo man nicht so viel Wert auf Treue legt - akzeptiere ich auch“, führte Pooth aus. Das müsse jedoch zu Beginn der Beziehung klar definiert werden. „Je länger du mit jemandem zusammenhältst, desto weniger passt ein Blatt dazwischen und umso mehr hast du Kraft, weiterzugehen“, sagte die Moderatorin, die seit 2004 mit dem Unternehmer Franjo Pooth verheiratet ist.