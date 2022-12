Die Polizei sucht nach einem vermutlich bewaffneten Mann. Foto: imago images/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Streit in Diskothek Verletzte nach Schüssen in Hannover - Täter immer noch flüchtig und | 25.12.2022, 08:03 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 25.12.2022, 08:03 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einer Gewalttat in Hannover: Ein Mann zückte eine Waffe und schoss auf Menschen in einer Diskothek.