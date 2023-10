Mutmaßlicher Schleuser verunfallt Sieben Tote und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Bayern und | 13.10.2023, 07:02 Uhr | Update vor 1 Min. Von Maria Lentz dpa | 13.10.2023, 07:02 Uhr | Update vor 1 Min. Auf einer Autobahn in Bayern ist es infolge einer Flucht vor der Polizei zu einem schweren Unfall gekommen. Symbolfoto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down

Ein schwerer Unfall erschüttert am frühen Freitagmorgen: Auf der Autobahn 94 in Bayern in der Nähe von Rosenheim sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, etliche weitere sind verletzt. Offenbar handelt sich um ein Schleuserfahrzeug.