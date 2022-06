FOTO: imago images/MiS up-down up-down Ein Tesla-Fahrzeug steckt voller Technologie. Der Polizei in Berlin wohl etwas zu viel. Beamte rudern zurück Irritationen um Verbot: Tesla-Autos mit Kameras auf Polizei-Gelände? Von dpa | 23.06.2022, 16:00 Uhr

In modernen Autos, wie in einem Tesla, sind viele dezente Kameras montiert. Genau das störte nun die Polizei in Berlin und sprach zunächst ein Verbot für etwaige Fahrzeuge aus.