In den kommenden Wochen sind Venus und Jupiter über dem Westhorizont zu sehen. Mit einem guten Fernglas sind die Planeten zu erkennen. Symbolfoto: dpa/Thomas Warnack up-down up-down Am 2. März scheinbar nah beieinander Seltene Planetenkonstellation: So können Sie Venus und Jupiter beobachten Von Anke Schneider | 01.03.2023, 13:38 Uhr

Planeten, die unsere Sonne umkreisen, bieten häufig ein tolles Bild. Derzeit sind Jupiter und Venus am Westhorizont zu sehen und nähern sich einander scheinbar an. Am 2. März werden sie direkt nebeneinander stehen.